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02.01.2020 - 11:05 | | İHA

Polis yolda kalan sürücüye, aracını iterek yardım etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafik polisi, yolda arızalanan otomobilini iterek güvenli bölgeye çekmeye çalışan sürücüye yardım etti.

Polis yolda kalan sürücüye, aracını iterek yardım etti

Sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bir vatandaşın otomobili arızalandı. Durumu gören ve o esnada bölgeden geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan trafik polisi vatandaşın yardımına yetişti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polis, daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. O anlar ise, başka bir otomobil içerisinde bulunan farklı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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