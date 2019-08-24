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24.08.2019 - 10:14| AA

Polise havai fişekle saldıranlara şok baskın! Yakalandılar

Adana'da devriye görevindeki polis ekibine havai fişekle saldırdığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polise havai fişekle saldıranlara şok baskın! Yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye  başkanlıklarına yapılan görevlendirmeleri bahane ederek yasa dışı gösteri  düzenlemek isteyenleri önlemeye yönelik kent genelinde devriye görevi  gerçekleştirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde görev  yapan ekiplere, önceki gün bir grup, havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda yara almayan güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Ekipler, takip sonucu zanlılar B.K. ile yaşı 18'den küçük F.Ç. ve  A.B'yi yakaladı.

Polise havai fişekle saldıranlara şok baskın Yakalandılar

Öte yandan 19 Ağustos'ta terör örgütü PKK'nın faaliyetleri ile kırsal  alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren  paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 17 şüphelinin gözaltına alınıp ev hapsi ve  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında aranan firari  şüpheliler A.T ve Y.Ö de gözaltına alındı.

Her iki soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki  işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine  çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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