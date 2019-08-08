Polise kumar makinesi satarken suçüstü yakalandı!

İnternet üzerinde kumar makineleri tanıtıldığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi satıcıyla irtibata geçti. Polis yaptığı araştırmada kumar makinelerini yapan Mevlüt Ş. ile bir adet makine almak için anlaştı. Bağcılar, Barbaros Mahallesi'nde bir internet kafeteryaya giden polis ekipleri, anlaştıkları parayı verdikten sonra kimliklerini açıklayarak şüpheli Mevlüt Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 adet kumar makinesi, kumar makinelerinde kullanılan entegre soketler, makine yapımında kullanılan siyah tuşlar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.