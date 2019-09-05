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05.09.2019 - 10:26| AA

Şafak vakti harekete geçildi! Polise yönelik saldırı önlendi

Adana'da polis ekiplerine yönelik saldırı düzenleyeceği  iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Şafak vakti harekete geçildi! Polise yönelik saldırı önlendi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye  başkanlıklarına yapılan görevlendirmeleri bahane ederek terör örgütü PKK/KCK'nın  talimatları doğrultusunda eylem düzenleneceği istihbaratını alan Adana Emniyet  Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde görevli ekipler, bir  grubun kendilerine yönelik saldırı düzenleyeceğini fark ederek şüphelilerin  peşine düştü.

Şüphelilerin kaçarken attığı poşeti nceleyen ekipler, bir pompalı  tüfek, el yapımı patlayıcı, eldiven ve eşofman ele geçirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarla ele geçirdikleri malzemelerdeki parmak  izinden 4 şüphelinin, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden de 3 kişinin  eşkalini belirledi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen ikisi çocuk 7 şüpheli şafak vakti  düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden 5'inin hakkında daha önce terör suçundan işlem yapıldığı  öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha  sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

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