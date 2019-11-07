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07.11.2019 - 10:15 | | DHA

Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı!

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli 'Yunus' timleri, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri O.C.B.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan O.C.B., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 93 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar ve O.C.B., işlemleri için Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

 

 

'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
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