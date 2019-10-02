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02.10.2019 - 17:35 | | İHA

Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı!

Kayseri'de 12 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, kendisini yakalamak için gelen polisleri karşısında görünce 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri suç makinesi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı!

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık', 'tehdit', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 12 ayrı suçtan toplam 10 yıl 53 ay hapis cezası bulunan, 3 bin 400 TL para cezası ile aranan ve Argıncık bölgesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen Nuri Ç.'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Fevzioğlu mahallesinde bulunan evde olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören Nuri Ç., 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu Nuri Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri Ç., cezaevine teslim edildi.

Ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu, toprağa verildiZonguldak’tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar(23), memleketi Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu Kıyar’ın ölümündeki sır perdesine ilişkin, bir alışveriş merkezinden ip aldığı tespit edilen Mutlu Kıyar’ı ölüme götüren nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürdüğü belirtti.
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