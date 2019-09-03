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03.09.2019 - 12:08| DHA

Polisin ağlarken bulduğu kızı, babası istismarda bulunup, fuhşa zorlamış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı sokakta ağlarken bulunan N.A. (14) adlı kız çocuğu, babasının kendisine cinsel istismarda bulunup, para karşılığı başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını öne sürdü. N.A.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan F.A. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin ağlarken bulduğu kızı, babası istismarda bulunup, fuhşa zorlamış

​Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece yarısı Reşadiye Mahallesi'nde devriye görevini yürütürken sokak üzerinde bir kız çocuğunun kaldırımda oturup ağladığını fark etti. Ekiplerin yanına gittiği kız çocuğu, babasının kendisini fuhşa zorladığını öne sürdü. Bunun üzerine N.A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çocuk Büro Amirliği'nde uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan N.A., başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı. N.A., kendisi 1 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir yakınının yanında kaldığını, öz babası F.A.'nın geçen yıl kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Babasının kendisini para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladığını ifade eden N.A., olay günü babasının kendisini taksi ile Çorlu'ya getirdiğini ve daha önceden anlaştığı kişilere teslim ettiğini belirtti. N.A., "Önce bir kişi ile birlikte oldum. Daha sonra 2 kişi ile birlikte olmak için bir eve gittik. Burada bir kişi bana yaşımı sorduğunda 14 olduğumu söyledim. O kişi yaşımı öğrenince benimle birlikte olmadı ve evden dışarıya attı. Dışarıya çıktığımda ne yapacağımı bilemedim ve sokakta ağlarken polis ekipleri beni buldu" dedi.

Polisin ağlarken bulduğu kızı, babası istismarda bulunup, fuhşa zorlamış

Polis ekipleri, N.A.'nın ifadesi doğrultusunda Saray ilçesinde emlakçılık yaptığı belirtilen baba F.A.'yı gözaltına alarak Çorlu'ya getirdi. Ekipler, N.A. ile birlikte olduğu belirtilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

F.A., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.A. ise devlet korumasına alındı.

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırdıEfeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.
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