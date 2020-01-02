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02.01.2020 - 23:39 | | AA

Polisin dur ihtarÄ±na uymadÄ±... Sebebi ÅŸoke etti

AdÄ±mayan'da, polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayÄ±p,Â kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â SuriyeÂ uyruklu sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta olmasÄ± ve ehliyetinin bulunmamasÄ± nedeniyle kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Polisin dur ihtarÄ±na uymadÄ±... Sebebi ÅŸoke etti

Olay, akÅŸam saatlerinde,Â SÄ±ratut Mahallesi'nde meydana geldi.Â AtatÃ¼rk BulvarÄ±'ndaki kontrol noktasÄ±nda polis ekipleri,Â 01 DVM 38 plakalÄ± otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobiliyle kaÃ§maya baÅŸladÄ±.

Polis ekipleri ile yaÅŸanan kovalamaca sonucunda kÄ±sa sÃ¼rede otomobil durduruldu. Polis ekiplerince yapÄ±lan kontrolde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼nÂ SuriyeÂ uyruklu Halil Halil olduÄŸu belirlendi. Halil'inÂ yaÅŸÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu ve ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in polisten kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Otomobil ok gibi saplandÄ±BaÄŸcÄ±lar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çÄ±kan otomobil bariyerlere çarptÄ±. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanÄ±rken sÄ±kÄ±ÅŸan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardÄ±.
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