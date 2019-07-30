Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde meydana geldi. Sefer dışında bulunan 41 J 0406 plakalı halk otobüsünün şoförünün alkollü araç kullandığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre takip ettikleri halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şoför, yoluna devam etti. Yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpan halk otobüsünü polis, İnönü Caddesi üzerinde barikat kurarak durdurdu. Otobüs şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki şoför arkadaşı Enver S. (32) gözaltına alındı

Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürülen Fırat T. ile Enver S., yakıt almak için yola çıktıklarını öne sürdü. Alkollü olduğu belirtilen Enver S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken otobüs şoförü Fırat T. ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Fırat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.