Polisin kafasında cam şişe kırdığı iddia edilen Adem Kılıççı’dan açıklama!

Survivor yarışmasıyla ismini duyuran milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gittiği gece kulübünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. İddialara göre milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

24 SAAT SONRA ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Çıkan haberler üzerine Adem Kılıççı saatler sonra açıklama yaptı.

Kılıççı'nın açıklaması şöyle: “Haberler tamamen gerçek dışıdır! Bahsi geçen gün arkadaşımla gece kulübüne gittiğim doğrudur. Mekanda diğer arkadaşlarımla tesadüfen karşılaştım. Ancak olay olduğunda ben lavabodaydım. Benim olayla kesinlikle bir ilgim yoktur. Kamera görüntülerinde de bu husus açık ve net görünmektedir.”