Polisin mesaisi kısaldı

Takviye ile birlikte polislerin mesai saati de kısalacak. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından mevcut karakolların sayısının yanı sıra personel sayısının artırılması yönünde karar alındı. Karar doğrultusunda şehir genelinde bulunan karakollara 15 Eylül itibariyle bin polis takviyesi yapılacak. Ayrıca 3 yeni karakol kurulması içinde çalışmalar başlatıldı. Şehir genelinde bulunan 124 karakolda görev yapan 4 bin 100 personelin sayısı önümüzdeki 15 Eylül itibariyle 5 bin 100’ün üzerine çıkarılmaya çalışılırken, verimli hizmetin artırılması için çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Yine 15 Eylül itibariyle 3’lü devriye sisteminin uygulanacağı yeni çalışma sisteminde saat 08.00’da göreve başlayan polisler, 8 saat çalıştıktan sonra 24 saat izin yapacak.