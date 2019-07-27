Polisler sakinleştirmek isteyince tokat attı! Karakolda...

İstanbul Şişli'deki olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti.Hatice G. ve Emrah Ç. çifti arkadaşları ile eğlenmek için bir mekâna gitti. Emrah Ç. ortamı beğenmediği için mekândan ayrılmak istedi. Bunun üzerine 30 yaşındaki Hatice G. ile genç adam arasında tartışma çıktı.

Mekândan çıkan Emrah Ç.'yi takip eden genç kadın, sokakta tartışmayı devam ettirdi. Sevgilisi ile kavga etmemek için koşarak polis merkezine giden genç adam, polislerden yardım istedi.

Çiftin kavga etmesini engellemeye çalışan polis memurları Hatice G.'yi sakinleşmesi için odaya almak istedi. İddiaya göre, karakolda taşkınlık yapan genç kadın kendisini sakinleştirmeye çalışan iki polis memuruna tokat attı.

Hakaret ve saldırıya uğrayan iki polis memuru ise Hatice G.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonunda Hatice G. hakkında 2 polise karşı yaralama ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Hatice G. hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

Sabah