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05.11.2019 - 03:14 | | DHA

Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı

Beylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.

Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı

Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
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