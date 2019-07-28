Polisli, memurlu pasaport çetesi

İstanbul’da M.K. isimli vatandaş, savcılığa kimliğinin bir başkası tarafından kullanıldığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayetçi vatandaşın kimliğini kullanan kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan ve kimliği para karşılığında bir şebekeye yaptırdığını itiraf eden kişinin ifadesinden yola çıkan ekipler, emniyetten nüfus idaresine kadar devlette yuvalanıp 11 ilde faaliyet gösteren bir şebekeye ulaştı.

101 kişiye kimlik

Polis, şebekenin elebaşının sabıkası bulunan Veysel Ş. olduğunu, şebekenin içinde ise polis ve nüfus idaresi çalışanlarının bulunduğunu belirledi. Şebekenin İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya’da örgütlendiği de tespit edildi. 18’i nüfus İdaresi çalışanı, sekizi polis 60 şebeke üyesini tespit eden polis, 11 ilde operasyon düzenledi. 101 terörist, çeteci ve aranan suçlulara kimlik yaptığı belirlenen şebekenin, aralarında 26 kamu çalışanının da bulunduğu 60 üyesi, kimlik çıkardıkları 20 şahıs ve terörist gözaltına alındı. Şebeke aracılığıyla kimlik çıkartan 81 terörist ve aranan şahsın yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Kimlik alan DAEŞ’li yakalandı

Şebeke, organize suç örgütü üyeleri ve aranan şahısların yanı sıra FETÖ’den kaydı bulunup yurtdışına çıkış yasağı olan şahıslarla DAEŞ adına çatışan ve YTS (Yabancı Terör Savaşçısı) olarak adlandırılan yabancı uyruklu teröristlere de kimlik ve pasaport hazırlıyordu. Şebekenin, kimlik ve pasaport hazırladığı bir YTS, geçen hafta İstanbul’da gözaltına alınan DAEŞ üyeleri arasından çıktı.

Elebaşına isim listesi

Şebekede yer alan ve karakollarla nüfus idarelerinde görev yapan sekiz polis, aranan ve yurt dışına çıkış yasağı olan terörist ve şahısların isim bilgilerini tespit edip listeleyerek şebeke elebaşı Veysel S.’ye iletiyordu. Elebaşından gelen listede isimleri bulunan terörist ve aranan şahıslara ulaşan şebeke üyeleri ise kendilerine kimlik çıkarma teklifinde bulunuyor, fiyat veriyordu. Ardından nüfus idarelerinde çalışan şebeke üyeleri, kimlik çıkartacak terörist ve aranan şahısların parmak izlerini ve fotoğraflarını alıp, sahipleri tarafından teslim alınmayan çipli nüfus cüzdanlarına monte ediyordu.