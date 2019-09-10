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10.09.2019 - 17:15| DHA

Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı

Ankara’da hırsızlık olayına karışan ve Hatay'a götürülürken Aksaray'da bir dinlenme tesisinde polis ekiplerinden kaçan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed Mudakka, drone ile yerinin tespit erildiği ayçiçeği tarlasında yakalandı.

Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı
Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı
Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı
Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı
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Olay, saat 15.45 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu Muhammed Mudakka'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Muhammed Mudakka 'yı Hatay'da bulunan mülteci kampına götürdükleri sırada, Aksaray'da bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tuvalete gideceğini söyleen Muhammed Mudakka bu sırada ortadan kayboldu. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis çalışma başlattı. Görgü tanıklarının şüphelinin ayçiçeği tarlasına girdiğini söylemesi üzerine, polis drone kullanarak geniş çapta arama yaptı. Şüpheli Muhammed Mudakka, tarlaların birinde yaklanarak gözaltına alındı.

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