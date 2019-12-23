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23.12.2019 - 17:41 | | DHA

Polisten kaçarken duvardan düştü

Sivas'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polisten kaçarken duvardan düştü

Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'nin arkası ve Mimar Sami Aydın Tüneli üstünde bulunan boş arsada madde bağımlılarının olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu yerde uçucu madde kullanan B.Y., polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisten kaçmaya başlayan B.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan atlayınca bacağından yaralandı. Yerden kalkamayan B.Y. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. B.Y., olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten kaçarken duvardan düştü

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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