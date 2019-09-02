POMEM 2 bin 500 polis adayı alımı yapacak!

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

KADIN ÖZEL HAREKAT ALIMI

Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı yapılacak.

Ön başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI İLE İLGİLİ TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları 04 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur.

Ancak görülen lüzum üzerine söz konusu sınav tarihinde 13 Eylül 2019 tarihi olarak değişiklik yapılmıştır.