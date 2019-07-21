2019 POMEM Eğitim sonu sınav tarihi belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM Eğitim sonu sınavı hakkında şu duyuruyu paylaştı:

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur."