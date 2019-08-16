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16.08.2019 - 19:07

Pomem eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Pomem eğitim sonu sınavı için tarih duyuruldu. Pomem eğitim sonu sınavına katılacak adaylar ise tarihi öğrenmek için harekete geçti. İşte merak edilen o gün...

Pomem eğitim sonu sınavı ne zaman?

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

04 Eylül 2019 tarihinde öğrenim gördükleri Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

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