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17.07.2019 - 13:38

POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınav tarihleri belli oldu. İşte POMEM eğitim sonu sınav tarihleri...

POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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