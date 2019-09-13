POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu! 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınav sonuç sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 24üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.



POMEM SONUÇLAR BELLİ OLDU!

24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Güven Masası” uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2 bin 500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3 bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.



Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.



24. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇ SORGULAMA



Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek.



Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.