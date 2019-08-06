06.08.2019 - 15:22
POMEM sınav sonuçları açıklandı! 23. dönem POMEM sonuçları...
POMEM sınav sonuçları erişime açıldı. 3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan sınavın sonuçları bugün açıklandı. 23. dönem POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi resmi internet sitesinden sorgulanaıyor.
23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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