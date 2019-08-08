Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde,Â 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta meydana geldi.Â GÃ¶khan MenekÅŸe, yolda husumetli olduÄŸuÂ Okan Demiralay ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kilinin kÃ¼fÃ¼rleÅŸmesi Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nceÂ MenekÅŸeÂ aracÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± pompalÄ± tÃ¼fekle Okan Demiralay'a ateÅŸ aÃ§tÄ±. TÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸiÂ Demiralay kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken,Â MenekÅŸe aracÄ±yla olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±ylaÂ olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan yaralÄ±Â Demiralay ardÄ±ndanÂ EskiÅŸehir Åžehir Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nanÂ Demiralay, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KÃœFÃœR ETTÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã–LDÃœRMÃœÅž

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi ekipleri, MenekÅŸe'yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Belirlenen adrese dÃ¼zenlenen operasyonlaÂ MenekÅŸe saklandÄ±ÄŸÄ± evde pompalÄ± tÃ¼fekle yakalayÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyette iÅŸlemleri tamamlanan GÃ¶khan MenekÅŸe adliyeye sevk edildi. MenekÅŸe'nin ifadesindeÂ Okan Demiralay'Ä±n kendisine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸiniÂ Ã¶ne sÃ¼rerek, "Okan Ã¶nceki tartÄ±ÅŸmamÄ±zda bana kÃ¼fÃ¼r etmiÅŸti. Sokakta karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca yeniden tartÄ±ÅŸtÄ±k. Sonra aracÄ±mdan pompalÄ± tÃ¼feÄŸi alarak ateÅŸ ettim"Â dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

SavcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen GÃ¶khan MenekÅŸe, 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

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