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23.12.2019 - 12:32 | | DHA

Pompalı tüfek, fare zehri ile karısını öldürmeye giderken yakalandı!

İstanbul Avcılar’da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, kadının işlettiği kuaför önünde polis tarafından yakalandı.

Pompalı tüfek, fare zehri ile karısını öldürmeye giderken yakalandı!

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi’nde meydana geldi.Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi’nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etti. Polisler, İsmibey L.’yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.’nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.’yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk annesi H.L.'nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi.

Gözaltına alınan İsmibey L.’nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve  gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor.

 

 

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