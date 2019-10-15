MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPompalı tüfekle dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp intihar etti
15.10.2019 - 10:52 | | İHA

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp intihar etti

İzmir’in Konak ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Olay, sabah 08.00’da ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 1420. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle aralarında husumet bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, sabah saatlerinde kız arkadaşının işlettiği kuaför dükkanına geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şahıs kız arkadaşı Birgül B.’ye ve Birgül B.’nin kız kardeşi Songün B.’ye ateş açtı. Ardından pompalı tüfekle kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri her iki sevgilinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumdaki Songün B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından tüm mahalle sokağa döküldü. Acı haberi alarak kuaför dükkanının önüne gelen kız kardeşlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla sinir krizi geçiren cenaze yakınları hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarda bulunurken, savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber