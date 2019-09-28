Pompalı tüfekler internette 350 tl

Alıp öldürüyorlar

Türkiye’de bireysel silahlanmada, özellikle de ruhsatsız silah sayısında büyük artış var. Bu silahlar birçok suçta kullanılıyor. Sadece son 1 ayda pompalı tüfekle 23 kişi öldürüldü. Onlardan biri de 19 yaşındaki Merve Kotan’dı. Kotan ve yanındaki arkadaşının öldürüldüğü silah internet üzerinden alınmıştı. O silahların fiyatı, internette 300 ile 500 TL arasında değişiyor ve satıcılar kargo ile adrese teslim etmeyi vaat ediyor. Bu silahları almanın ne kadar kolay olduğunu, birkaç satıcıya ulaşınca anlıyoruz. İletişime geçtiğiniz satıcılar, hiçbir evraka gerek görmeden kargoyla adrese silah gönderiyor. Satıcılarla aramızda geçen diyaloglar şöyle:

Evraka gerek yok!

-Facebook’taki pompalı tüfek ilanınız için aradım.

-Nereden arıyorsunuz?

-İstanbul’dan arıyorum.

-Ben Ankara’dayım ama sorun olmaz, kargo ile de gönderebilirim.

-Fiyatına 500 TL demişsiniz, en son ne kadar olur?

-Silah gayet iyi, ikinci el ama temiz bir parça.

-Peki teslim alırken evrak gerekiyor mu?

-Yok.

-Tamam ben bir düşünüp yine size dönerim.

“350’ye bırakırım”

Yine Facebook üzerinden pompalı tüfek satışı gerçekleştiren bir satıcıyla aramızda geçen konuşma da şöyle:

-Merhaba, pompalı tüfek almak için aramıştım.

-Nasıl bir şey istiyorsunuz?

-Benim için modeli önemli değil, uygun bir şey bakıyorum.

-Elimizde temiz parçalar var, 350 TL’ye bırakırım.

-Herhangi bir belge istiyor musunuz?

-Yok, sadece pompalının ücretini vermeniz yeterli...

Helin’in babasından kampanya

İstanbul Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken de arkadaş olmayı reddettiği Mustafa Yetgin tarafından internet üzerinden alınan pompalı tüfekle katledilmişti. Baba Nihat Palandöken ‘Başka Helinler ölmesin’ diye bireysel silahlanmaya karşı 50 bin imza topladı. Baba Palandöken, “Biz artık insanların katledilmesini istemiyoruz. Kızım öldüğü günden beri caydırıcı yasalar çıksın diye uğraştım. İmza sayısı 100 bine ulaşınca Meclis’e gideceğim” dedi.