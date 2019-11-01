MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti
01.11.2019 - 16:25 | | DHA

Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti

Kayseri'de Savaş Ç. (54) borcu nedeniyle otomobilini haczetmek için gelen icra memurlarına, pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Savaş Ç., emniyet müdürü tarafından teslim olmaya ikna edildi.

Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde oturan emekli Savaş Ç. için bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince haciz kararı verildi. İcra memurları, saat 14.30 sıralarında haciz işlemi için Savaş Ç.'nin evine gitti. Savaş Ç., 38 NV 601 plakalı otomobilini haczetmek isteyen icra görevlilerine pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Savaş Ç.'yi silahını indirmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Savaş Ç., icra görevlileri ile aracını almak için gelen çekicinin gitmesini istedi.

Bunun üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk gelerek, Savaş Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Öztürk'ün çabasıyla ikna olan Savaş Ç., tüfeğiyle polise teslim oldu. Savaş Ç.'nin emniyete götürülmesi ardından otomobili çekiciye yüklenerek yediemin parkına götürüldü.

Otomobil denize böyle uçtuBursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 ton bulundu! Hemen yok edildi...

1 ton bulundu! Hemen yok edildi...

Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir biyografisi

Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir biyografisi

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldı

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldı

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Sıradaki Haber