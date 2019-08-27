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27.08.2019 - 10:02

Pompeii filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Bu akşam dram aksiyon filmi olan Pompeii ekranlara gelecek. Filmseverler 2014 yapımı olan filmi merakla beklerken bir yandan da oyuncuları ve konuyu araştırıyor. İşte film hakkında bilgiler...

Pompeii filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda barındıran yabancı sinema Pompeii bu akşam televizyonda olacak. Filmi ilk kez izleyecekler şimdi "Pompeii filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?" sorularına cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

POMPEII OYUNCULARI

Kit Harington: Milo
Carrie-Anne Moss: Aurelia
Emily Browning: Cassia
Adewale Akinnuoye-Agbaje: Atticus
Jessica Lucas: Ariadne
Jared Harris: Severus
Kiefer Sutherland: Corvus
Currie Graham: Bellator

FİLMİN KONUSU

Öykü milattan sonra 79 yılında geçiyor. Küçük yaşta köle edilmiş, ancak sonra yeteneği ve cesaretiyle gladyatör olmuş olan Kelt kökenli Milo (Kit Harrington), bir köle taciri tarafından satın alınıp Roma'dan Pompeii'ye götürülür. Yolda karşılaştıkları bir kafile, şehrin yöneticisinin kızı Cassia'yı (Emily Browning) taşımaktadır. Burada Milo ile Cassia arasında bir aşk alevlenir.

Pompeii'de de gladyatör olarak çarpışan Milo, derken kendini ve hayatının aşkını kurtarmak için zamana karşı yarıştırmak zorunda kalır. Çünkü Vezüv Yanardağı patlayıp tüm Pompeii kentini lavdan bir tabakayla örtmek üzeredir..

Esenyurt'ta rezidansta yangın paniğiİstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.
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