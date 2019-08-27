Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda barındıran yabancı sinema Pompeii bu akşam televizyonda olacak. Filmi ilk kez izleyecekler şimdi "Pompeii filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?" sorularına cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

POMPEII OYUNCULARI

Kit Harington: Milo

Carrie-Anne Moss: Aurelia

Emily Browning: Cassia

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Atticus

Jessica Lucas: Ariadne

Jared Harris: Severus

Kiefer Sutherland: Corvus

Currie Graham: Bellator

FİLMİN KONUSU

Öykü milattan sonra 79 yılında geçiyor. Küçük yaşta köle edilmiş, ancak sonra yeteneği ve cesaretiyle gladyatör olmuş olan Kelt kökenli Milo (Kit Harrington), bir köle taciri tarafından satın alınıp Roma'dan Pompeii'ye götürülür. Yolda karşılaştıkları bir kafile, şehrin yöneticisinin kızı Cassia'yı (Emily Browning) taşımaktadır. Burada Milo ile Cassia arasında bir aşk alevlenir.

Pompeii'de de gladyatör olarak çarpışan Milo, derken kendini ve hayatının aşkını kurtarmak için zamana karşı yarıştırmak zorunda kalır. Çünkü Vezüv Yanardağı patlayıp tüm Pompeii kentini lavdan bir tabakayla örtmek üzeredir..