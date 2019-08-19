MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPortakal ağacı 5 ay önce meyve verdi!
19.08.2019 - 13:07| DHA

Portakal ağacı 5 ay önce meyve verdi!

Yalova’da, çiftçi Hasan Karaali'nin bahçesindeki 15 yıllık portakal ağacı, ocak ayında vermesi beklenen meyveyi ağustosta verdi. Karaali, "Normalde kışın yemem gereken meyveyi yazın yiyorum" dedi.

Portakal ağacı 5 ay önce meyve verdi!

Kentte çiftçilik yapan Hasan Karaali'nin bahçesinde bulunan 15 yıllık portakal ağacı, 5 ay önceden ürün verdi. Ağacın ocak ayında vermesi beklenen portakalı ağustosta verdiğini belirten Karaali, görenlerin şaşırdığını söyledi. Bahçesindeki meyvelerin lezzetli olduğunu dile getiren Karaali, "Normalde 5 ay sonra, ocakta yeme konumuna gelmesi gereken meyve, ağustos ayında olgunlaştı. 15 yıllık ağaç bu. İlk defa bu yıl böyle bir şey oldu. Görenler de şaşırıyor" diye konuştu.

Çiftçinin komşusu Ali Pehlivan da bu zamana kadar böyle durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Bu yaşıma geldim, böyle bir şeye şahit olmadım. Arkadaşımız bize dalından kopardığı meyveden de ikram etti. Tadı da çok güzel" dedi.

 

 

Dünya Türkiye'yi konuşacak! Yüzde 70...Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Suriye'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı

Son dakika... Suriye'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı

AK Partili vekiller kazada yaralandı

AK Partili vekiller kazada yaralandı

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Son dakika: 3 ilde PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu"

Son dakika: 3 ilde PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu"

Sıradaki Haber