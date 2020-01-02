Poşetlere zam geldi mi? Poşet zammı oldu mu?

Bugün sabahtan bu yana poşet zammı konuşuldu. İddaya göre poşet fiyaları 25 kuruştan 30 kuruşa çıktı yüzde 22'lik zam söylentisi sonrası konu gündem olurken vatandaşlar da "Poşetlere zam geldi mi?" diye sormaya başladı.

POŞET ZAMMI OLDU MU?

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

'Poşet fiyatları 30 kuruş oldu' bilgisini değerlendiren Eroğlu, "Zam konusunda bir karışıklık olmuş. Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışı karıştırılmış. 25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak" dedi.

25 KURUŞA DEVAM

Daha önceden devlete katkı payı olarak 15 kuruş aktarılırken, marketlere ise 10 kuruş kaldığını belirten Eroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile de görüştük. Kesinlikle poşet fiyatlarının 25 kuruş olarak tüketiciye satılmaya devam edeceğini belirtti" diye konuştu.