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18.10.2019 - 10:45 | | İHA

Poşetli telefon hırsızı kamerada

Samsun’un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.

Poşetli telefon hırsızı kamerada

Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.

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