MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Poşette bebek cesedi bulunmuştu... Anneanne suda boğmuş!
ABONE OL
25.01.2020 - 10:37 | | DHA

Poşette bebek cesedi bulunmuştu... Anneanne suda boğmuş!

İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık 7 yıl önce çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeği, anneannesi D.Y.'nin suda boğarak öldürüldükten sonra poşete koyup konteynere attığı ortaya çıktı. Anneanne, anne ve doğuma yardımcı olan bir yakınları tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Poşette bebek cesedi bulunmuştu... Anneanne suda boğmuş!

Çileme Mahallesi'ndeki 22 Temmuz 2013'te konteynere çöp atmak isteyen vatandaşlar, poşet içinde bir bebek cesedi buldu. Erkek bebeğin ölümüyle ilgili sır perdesi, 7 yıl sonra aralandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince yapılan araştırmalar sonunda, bebeğin D.Y. adlı kadın tarafından dünyaya getirildiği, anneannesi D.Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma, annenin doğumunu E.Y. isimli bir yakınıyla gerçekleştiren anneannenin bebeği suda boğarak öldürdükten sonra cesedini poşete koyup, konteynere attığını belirledi.

Jandarma, anne ve anneanne ile doğumda bulunan yakınlarını gözaltına aldı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama!

Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama!

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber