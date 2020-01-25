Poşette bebek cesedi bulunmuştu... Anneanne suda boğmuş!

Çileme Mahallesi'ndeki 22 Temmuz 2013'te konteynere çöp atmak isteyen vatandaşlar, poşet içinde bir bebek cesedi buldu. Erkek bebeğin ölümüyle ilgili sır perdesi, 7 yıl sonra aralandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince yapılan araştırmalar sonunda, bebeğin D.Y. adlı kadın tarafından dünyaya getirildiği, anneannesi D.Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma, annenin doğumunu E.Y. isimli bir yakınıyla gerçekleştiren anneannenin bebeği suda boğarak öldürdükten sonra cesedini poşete koyup, konteynere attığını belirledi.

Jandarma, anne ve anneanne ile doğumda bulunan yakınlarını gözaltına aldı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.