Poşette satılacaklar

Kurul, Elisabeth Brami’nin Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında; hep kitap’tan çıkan Francesca Cavallo ile Elena Favilli’nin “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler - Olağanüstü 100 Hikâye” kitabında ve Cinius Yayınları tarafından basılan “Sünnetçi Kız”da yer alan bazı yazıların “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi. Bu karara göre eserler 18 yaşından büyük okurlara, poşet içinde satılacak.

Yayıncılar Birliği’nden tepki

Bunun üzerine Türkiye Yayıncılar Birliği bir açıklama yaptı. Yayıncılar Birliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Eserlerin serbestçe açıklanması ve yayımlanması özgürlüğü, anayasamızca korunan bir haktır. Bu hak, demokratik bir toplum için büyük önem taşır. Bu önemden dolayı idari ve yargı birimleri, açıklama ve yayımlama özgürlüklerine gereksiz müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü altındadır. Koruma Kurulu vermiş olduğu muzır neşriyat kararlarıyla, açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahele etmektedir. Eserlerin değerlendirmesinin, türüne göre değişen uzmanlar tarafından yapılan ön incelemeden geçmeksizin, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın atadığı beş birim amirinden oluşan kurulca yapılması; düşünsel, toplumsal ya da sanat eseri olarak değerlendirilmesi gereken eserlerin, bu nitelikleri haiz olmadığı yönünde raporlar verilmesine, anayasal bir hak olan açıklama ve yayımlama özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açmaktadır. Bu şekilde içinde pedagog ve cinsel sağlık uzmanı dahi olmayan kişilerden oluşan kurul tarafından, eserler hakkında oldukça özensiz bir biçimde, genel ve soyut ifadelerle hazırlanmış kararlarla muzır neşriyat kararı verilmesi, ifade ve basın özgürlükleri açısından tehlike oluşturmakta ve demokratik toplum ilkesini tehdit etmektedir.”

Türkiye Yayıncılar Birliği açıklamasında ayrıca, Koruma Kurulu’nun yapısının tekrar değiştirilmesini talep etti.

Eserin ismi görünmüyor

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun yasasına göre “muzır” kabul edilen kitaplar, 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabiliyor. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile “Küçüklere zararlıdır” ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim bulunmuyor.