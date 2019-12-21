Poyraz mucizesi

İstanbul’da yaşayan Seçil ve Serkan Atan çifti, bir süre önce bebeklerinin olacağı haberiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Yüksek tansiyon hastası olan annesini ve kardeşini, kendisi 8 yaşındayken doğum sırasında kaybeden Seçil Akan, kendisi de yüksek tansiyon hastası olduğu için hamileliği boyunca doktor kontrollerini hiç aksatmadı. Erken doğum olmaması için alınan tüm önlemlere rağmen Atan çiftinin Mirza Poyraz ismini taktıkları bebekleri, hamileliğin 25 haftasında 500 gram olarak dünyaya geldi. Memorial Ataşehir Hastanesi Yenidoğan uzmanı Prof. Dr. Turan Tunç’un kontrolünde Poyraz bebek hemen yoğun bakım ünitesine yatırıldı.



‘Kaybettim sandım’



Erken doğum yüzünden bebeğini kaybettiğini sandığını söyleyen anne Atan yaşadıklarını şöyle anlattı: “Onu doğduktan bir gün sonra görebildim. Küçük olduğunu biliyordum ama bu kadar küçük olabileceğini düşünmemiştik. Elleri parmakları her şeyi tamdı ama minicikti. Oyuncak bebek gibiydi avuç içi kadardı. Elimi tuttu eli sadece işaret parmağımın tırnağı kadardı. Üç hafta sonra kucağıma alabildim. Bebeğimi her gün görüyordum ama kucağıma alıp doya doya sevemiyordum. Onu doya doya sevebilmek için uzun süre bekledim.” Bu süreçte yapılan kontrollerde küçük savaşçı, kalbinde sorun olduğu belirlenince 29 günlükken kalp ameliyatı oldu, sonrasında ise iki kez fıtık nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. 112 günlük sürecin ardından minik Poyraz 2.5 kilo olarak taburcu oldu.









‘Yenidoğan yoğun bakım ünitesi şart’



Prematüre bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde doğması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Turan Tunç şunları söyledi: “Bu bebekler organ ve sistemleri tam gelişmemiştir. Dolayısıyla hayatlarını tehdit edebilecek önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınmakta. Bu bebeklere basit bir katater takmak bile uzmanlık gerektirmekte. Özellikle solunum ve bes 24 saatlik dikkatli bakım hizmeti vermek önemli.”