Pratik aşure tarifi | Aşure nasıl yapılır? En güzel aşure malzemeleri
Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Aşure Günü için vatandaşlar arayışa koyuldu. Peki pratik ve güzel aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir?
Bugün aşure yapıp, dağıtmak büyük sevaplar arasında yer alıyor. Aşure Gününün ilk saatlerinde araştırılmaya başlayan 'aşure nasıl yapılır' sorusu yoğun ilgi görüyor. Aşure yapmak isteyenler, öncelikle aşure malzemelerini araştırıyor. Peki aşure yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte aşure yapımı hakkında merak edilenler haberimizde...
AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?
3 su bardağı aşurelik buğday
1/2 çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı fındık
200 gram kuru kayısı
200 gram kuru üzüm
3 litre su
2 su bardağı süt
4 su bardağı şeker
1/4 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı karanfil suyu
Üzerine:
25 gram fındık
25 gram kuş üzümü
100 gram ceviz
1 nar
Tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın.
Buğdayı yıkayıp kaynar su içerisinde haşlayın.
Suyunu süzün ve bir kere daha kaynatıp tekrar suyunu süzün.
Temiz su ekleyip 50 dakika kadar kaynatın.
Yumuşadıktan sonra pişmiş nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm, pirinç ekleyip 15 dakika kaynatın.
Sıcak süt, şeker,tuz, karabiber, fındık ve karanfil suyunu ekleyip bir 15 dakika daha kaynatın.
Cam kaselere bölüştürüp hafif soğuyunca üzeri için gerekli malzemeleri serpin.
Aşure yaparken kıvamını ayarlamak için yanınızda sürekli sıcak su bulunması önemlidir.
Şeker miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.