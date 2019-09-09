Pratik aşure tarifi | Aşure nasıl yapılır? En güzel aşure malzemeleri

Bugün aşure yapıp, dağıtmak büyük sevaplar arasında yer alıyor. Aşure Gününün ilk saatlerinde araştırılmaya başlayan 'aşure nasıl yapılır' sorusu yoğun ilgi görüyor. Aşure yapmak isteyenler, öncelikle aşure malzemelerini araştırıyor. Peki aşure yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte aşure yapımı hakkında merak edilenler haberimizde...

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

3 su bardağı aşurelik buğday

1/2 çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı fındık

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru üzüm

3 litre su

2 su bardağı süt

4 su bardağı şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

Üzerine:

25 gram fındık

25 gram kuş üzümü

100 gram ceviz

1 nar

Tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın.

Buğdayı yıkayıp kaynar su içerisinde haşlayın.

Suyunu süzün ve bir kere daha kaynatıp tekrar suyunu süzün.

Temiz su ekleyip 50 dakika kadar kaynatın.

Yumuşadıktan sonra pişmiş nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm, pirinç ekleyip 15 dakika kaynatın.

Sıcak süt, şeker,tuz, karabiber, fındık ve karanfil suyunu ekleyip bir 15 dakika daha kaynatın.

Cam kaselere bölüştürüp hafif soğuyunca üzeri için gerekli malzemeleri serpin.

Aşure yaparken kıvamını ayarlamak için yanınızda sürekli sıcak su bulunması önemlidir.

Şeker miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.