Prenseslik adalete işlemedi! 750 bin dolar borcu ödeyecek

Dünya sosyetesinin ünlü isimlerinden Prenses Esra Birgen’in kuzeni dekoratör Rüya Mocan Nebioğlu, "Esra zengin ve görkemli hayatını devam ettirsin diye herkesi kullandı , herkesle davalı . Eski kocasının eşi rahmetli Manolya’nın kızı Prenses Nilüfer ile davası sürüyor,” dedi.

Londra’da yaşayan dekoratör Rüya Mocan Nebioğlu, kendinden 10 Yaş büyük halasının kızı Esra Birgen’e verdiği 750 bin doları geri almak için açtığı dava geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Adalar Mahkemesinde sonlandı.

Borcunu ödemeye mahkum olan Birgen, karara itiraz ederek istinafa başvurdu.

Dava süresince türlü zorluklarla karşılaşmasına rağmen, mahkemede kuzenine borç verdiğini, alacağını , banka kayıtlarıyla kanıtladığını söyleyen Rüya Mocan Nebioğlu şöyle konuştu :

“Ne yazık ki kuzenim her şeyi önceden planlamış. Halam Reyyan Hanımı da haberi olmadan para transferlerinde kullanmış. Halam ölünce borcunu ödememek için de çeşitli planlar yaptı.

Geçen yıl ölen merhum Manolya Onur’un kızı Prenses Nilufer’in bile İstanbul’da yaşayan babası Haydarabat Nizami ile görüşmesine engel oldu. Kardeşi Mehmet Birgen ile miras davası yüzünden mahkemelik. Hindistanda mahkemelik. Hatta su an Hindistan - Pakistan 35 milyon Sterlin alacak davasında bile Londra’da taraf. Biz birbirimize kardeş gibi bağlı olduğumuzu varsayarak borcu verdim. Büyük hayal kırıklığına uğradım”

Tanınmış dekoratör Rüya Mocan Nebioğlu, dünyanın en güzel otellerinden Hindistan’daki Falaknuma sarayının dekorasyonunu kuzeni Esra Birgen’in ricası ile yaptı. Ancak sonunda ne parasını alabildi, ne de dekorasyonu yaptığı bir şekilde herhangi bir yerde yayınlandı.

Fethi Ahmet Paşa 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı asker ve devlet adamı Fethi Ahmet veya Ahmet Fethi Paşa, Rodoslu Hafız Ahmet Ağa'nın oğlu olduğu için Rodosizade, Sultan II. Mahmut'un kızı Atiye Sultan ile evlendiği için de "Damad" olarak anılır. 1858 yılında öldü, Kuzguncuk'taki Ahmet Fethi Paşa Yalısı, Üsküdar'daki Fethi Paşa Korusu, Karacaahmet'teki Rodoslu Ahmet Fethi Paşa camisi İstanbul 'da onun adıyla anılır…