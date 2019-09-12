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12.09.2019 - 18:31 | | NEVSAL ELEVLİ

Prenseslik adalete işlemedi! 750 bin dolar borcu ödeyecek

Osmanlı Paşası Fethi Ahmet’in torunları Rüya Mocan Nebioğlu ile Esra Birgen arasında 8 yıl süren davayı dünya sosyetesi de yakından izledi. Rüya Mocan'ın kazandığı davanın haberi İngiliz gazetelerinde de geniş yer buldu.

Prenseslik adalete işlemedi! 750 bin dolar borcu ödeyecek

Dünya sosyetesinin ünlü isimlerinden  Prenses Esra Birgen’in  kuzeni dekoratör Rüya  Mocan Nebioğlu, "Esra zengin ve görkemli hayatını devam ettirsin diye herkesi kullandı , herkesle davalı . Eski kocasının eşi rahmetli Manolya’nın kızı Prenses Nilüfer ile davası sürüyor,” dedi.

Londra’da yaşayan dekoratör Rüya Mocan Nebioğlu, kendinden 10 Yaş büyük halasının kızı Esra Birgen’e verdiği 750 bin doları  geri almak için açtığı  dava geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Adalar Mahkemesinde sonlandı.

Borcunu ödemeye mahkum olan Birgen, karara itiraz ederek istinafa  başvurdu. 

Prenseslik adalete işlemedi 750 bin dolar borcu ödeyecek

Dava süresince türlü zorluklarla karşılaşmasına rağmen, mahkemede  kuzenine borç verdiğini, alacağını , banka kayıtlarıyla kanıtladığını söyleyen Rüya Mocan Nebioğlu şöyle konuştu :

“Ne yazık ki kuzenim her şeyi önceden planlamış. Halam Reyyan Hanımı da haberi olmadan para transferlerinde kullanmış. Halam ölünce borcunu ödememek için de çeşitli planlar yaptı. 
Geçen yıl ölen merhum Manolya Onur’un kızı Prenses Nilufer’in bile İstanbul’da yaşayan babası  Haydarabat Nizami ile görüşmesine engel oldu. Kardeşi Mehmet Birgen ile miras davası  yüzünden mahkemelik. Hindistanda mahkemelik. Hatta su an Hindistan - Pakistan 35 milyon Sterlin  alacak davasında bile Londra’da taraf.  Biz birbirimize kardeş gibi bağlı olduğumuzu varsayarak borcu verdim. Büyük hayal kırıklığına uğradım”

Tanınmış dekoratör Rüya Mocan Nebioğlu, dünyanın en güzel otellerinden Hindistan’daki Falaknuma sarayının dekorasyonunu kuzeni Esra Birgen’in ricası ile yaptı. Ancak sonunda ne parasını alabildi, ne de dekorasyonu yaptığı bir şekilde herhangi bir yerde yayınlandı. 

Fethi Ahmet Paşa  19. yüzyılda yaşamış Osmanlı asker ve devlet adamı Fethi Ahmet veya Ahmet Fethi Paşa, Rodoslu Hafız Ahmet Ağa'nın oğlu olduğu için Rodosizade, Sultan II. Mahmut'un kızı Atiye Sultan ile evlendiği için de "Damad" olarak  anılır. 1858 yılında öldü, Kuzguncuk'taki Ahmet Fethi Paşa Yalısı, Üsküdar'daki Fethi Paşa Korusu, Karacaahmet'teki Rodoslu Ahmet Fethi Paşa camisi İstanbul 'da onun adıyla anılır…

 

70 yıl öncesine dönüp susam üretimine başladılarAntalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçiler deneme amacıyla atalarının 70 yıl önce ürettiği susam bitkisini üretti.
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