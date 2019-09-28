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28.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Preveze Zaferi 481 yaşında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Deniz Kuvvetlerimiz, Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Preveze Zaferi 481 yaşında

Akar, Preveze Deniz Zaferi’nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluktur” dedi.

Akar, Deniz Kuvvetleri’nin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığı ile yerli ve milli savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacak başta MİLGEM olmak üzere yerli ve milli projelerin başarıyla yürütüldüğünü ve hayata geçirildiğini söyledi.

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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