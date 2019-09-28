Preveze Zaferi 481 yaşında

Akar, Preveze Deniz Zaferi’nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluktur” dedi.

Akar, Deniz Kuvvetleri’nin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığı ile yerli ve milli savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacak başta MİLGEM olmak üzere yerli ve milli projelerin başarıyla yürütüldüğünü ve hayata geçirildiğini söyledi.



