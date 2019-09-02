Prizma Operasyonu'ndan yeni detaylar! Ultra lüks odalarda ikna...

Dolandırıcıların daha fazla kişiye ulaşmak için anket şirketlerinin bilgilerini satın aldıkları öğrenildi. Şebekenin görüşmeyi kabul eden vatandaşlar için ultra lüks ikna odalarında, uyguladıkları yöntemle yüzlerce kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Bilgileri satın almışlar

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık bürosu ekiplerince, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Ankara, Muğla ve Denizli'de eş zamanlı Prizma operasyonu düzenlenmiş, 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu dolandırıcılık şüphelileriyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin özellikle Ankara'nın Ayaş, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerinde bulunan termal tesisler olmak üzere çeşitli tesislerde devremülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini değerinden 2-3 kat daha fazla fiyata yabancı uyruklu vatandaşlara satacakları vaadinde bulunarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurlarına telefon üzerinden ulaşan şüphelilerin, daha fazla kişiye ulaşabilmek için anket şirketlerinden önceden ankete katılmış kişilerin bilgilerini satın aldıkları tespit edildi.

"Reddedemeyeceğiniz teklifimiz var"

Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, "çağrı merkezinden arıyoruz" izlenimi verdikleri vatandaşları, "Size reddedemeyeceğiniz bir teklifimiz var" diyerek Kızılay'daki ofislerine davet ettikleri belirtildi. Görüşmeyi kabul eden mağdurlarını özenle hazırlanmış lüks ofiste ağırlayan şüphelilerin, gelenleri ikna etmek için özel görüşme odaları oluşturdukları bildirildi. Şüphelilerin görüşmeyi ikna etme konusunda özel eğitim verdikleri personelle yaptıkları saptandı.

İleri tarihli EFT ile ikna

İkna etmekte güçlük çekilen kişileri, kendi içlerinden belirledikleri personelleri daha önceden devre mülk satmış ve satıştan kaynaklanan parayı almaya gelen müşteri gibi gösterdikleri belirlendi. Bu kişilere, sahte paraları dolandırmaya çalıştıkları kişinin önünde vererek mağdurlarını etkiledikleri öğrenildi.

Ağına düşürdükleri vatandaşlara; yabancılara yönelik satışın gerçekleştiğini belirterek, verdikleri hesaplara da ileri tarihli EFT'nin dekontu göstererek paralarını yolladıklarını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerinin mağdurları ikna için kullandıkları ileri tarihli EFT talimatını iptal ettikleri tespit edildi.

Prizma yapılanması

Şüphelilerin örgüt yapılanması da belirlendi. "Prizma sistemi" yapılanmasında sekiz köşeyi temsilen sekiz unsurun bulunduğu kaydedildi. Prizmanın sekiz unsurunu, genel müdür, müdür, şef, teşrifatçı, planlayıcı, iknacı, konuşmacı, datacı, pazarlayıcı, refakatçi, aracı gibi kod adlarını kullandıkları bildirildi. Şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları mağdurlar hakkında kendi aralarında konuşurken, "dolamak" kelimesini kullandıkları anlaşıldı. Operasyon kapsamında 46 şüpheliden dokuzu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 37'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı