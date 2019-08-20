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20.08.2019 - 14:54| DHA

Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Cüceloğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu. Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.

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