Prof. Dr. Tütengil ölümünün 40. yılında anıldı

Tütengil’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma bir sonuca ulaşmadı, dosyası kayboldu daha sonra ise kapatıldı. Evinden çıkmadan önce tehdit telefonu alan Tütengil’in olay yerindeki cenazesinin üzerine ‘Anti Terör Birliği’ imzalı bildiri bırakılmış, bu örgüt üyesi oldukları iddia edilen iki kişi görgü tanıkları tarafından teşhis edilmişti. 1921 yılında Tarsus’ta doğan Prof. Dr. Tütengil, Edebiyat Fakültesi ile İktisat Fakültelerini bitirdi. 1952 yılına kadar çeşitli liselerde öğretmenlik yapan Tütengil, Fransa’da mesleki incelemelerde bulunduktan sonra İktisat Fakültesi’nde asistan oldu. 1960 yılında doçent olan Tütengil 1971 yılında da Profesörlüğe yükseldi. Evli ve iki çocuk babası olan Tütengil, Sosyoloji ve Metodoloji Kürsüsü Başkanlığını sürdürüyordu. Demokrat kişiliği ile tanınan Tütengil’in çok sayıda bilimsel incelemesi ve eserleri bulunuyordu. Tütengil aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesiydi.