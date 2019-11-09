Prof. Dr. Yüksel Bozer son yolculuğuna uğurlandı

91 yaşında vefat eden Bozer için dün üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi Salonu’nda tören düzenlendi. Bozer’in Türk bayrağına sarılı naaşının yanı başında beyaz önlüklerini giyen tıp fakültesi öğrencileri hazır bulundu. Törenin ardından Bozer’in naaşı, Kocatepe Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazında merhum Bozer’in ağabeyi eski Dışişleri Bakanı Ali Özer, oğlu Prof. Dr. Yavuz Bozer ve kızı Prof. Dr. A. Deniz Bozer, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencileri hazır bulundu. Bozer, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.