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30.08.2019 - 03:46| DHA

Profesör kendini yedinci kattan attı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Profesör kendini yedinci kattan attı

Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
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