Pronto’dan indirimli turlar

Prontotour, “Bi’ Tatil Daha”sloganıyla 1 Ağustos’ta başlattığı kampanyayı yoğun ilgi nedeniyle bir süre daha uzattığını açıkladı. Kampanya kapsamında Prontotour’dan kişi başı 1.500 TL ve üzeri yurt dışı paket tur alan seyahatseverler seçili yurt dışı turlarda vergiler hariç, yüzde 50 indirim avantajından yararlanabilecekler. Kampanyayla ilgili ayrıntılar www.prontotour.com adresinde yer alıyor.