10.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Proust’un kayıp aşk hikâyeleri
Fransız yazar Marcel Proust’un dokuz öyküden oluşan “Le Mysterieux Correspondant” eseri bu sonbaharda yayımlanacak. The Guardian’ın haberine göre 1890’ların sonunda yazılan öyküler, yazarın “cüretkarlığı” nedeniyle yayımlanmamıştı.
Eşcinsellik temalarına değinen öyküler, Proust tarafından 20’li yaşlarındayken yazılmıştı. Öyküler, yazarın ölümünden 97 yıl sonra Editions Fallois Yayınevi tarafından ekim ayında Fransızca yayımlanacak. Eser, yayınevinin Proust uzmanı Bernard de Fallois tarafından keşfedildi. Fallois, “Hikayelerin hepsi gizli kaldı. Yazar onlardan hiç bahsetmedi” dedi.