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10.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Proust’un kayıp aşk hikâyeleri

Fransız yazar Marcel Proust’un dokuz öyküden oluşan “Le Mysterieux Correspondant” eseri bu sonbaharda yayımlanacak. The Guardian’ın haberine göre 1890’ların sonunda yazılan öyküler, yazarın “cüretkarlığı” nedeniyle yayımlanmamıştı.

Proust’un kayıp aşk hikâyeleri

Eşcinsellik temalarına değinen öyküler, Proust tarafından 20’li yaşlarındayken yazılmıştı. Öyküler, yazarın ölümünden 97 yıl sonra Editions Fallois Yayınevi tarafından ekim ayında Fransızca yayımlanacak. Eser, yayınevinin Proust uzmanı Bernard de Fallois tarafından keşfedildi. Fallois, “Hikayelerin hepsi gizli kaldı. Yazar onlardan hiç bahsetmedi” dedi.

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