Proust’un kayıp aşk hikâyeleri

Eşcinsellik temalarına değinen öyküler, Proust tarafından 20’li yaşlarındayken yazılmıştı. Öyküler, yazarın ölümünden 97 yıl sonra Editions Fallois Yayınevi tarafından ekim ayında Fransızca yayımlanacak. Eser, yayınevinin Proust uzmanı Bernard de Fallois tarafından keşfedildi. Fallois, “Hikayelerin hepsi gizli kaldı. Yazar onlardan hiç bahsetmedi” dedi.