PSA’yı Türkler yerlileştirecek

İmzalanan söz konusu anlaşmaya göre Kaloga bölgesinde bulunan PSMA Rus fabrikasında üretilecek Peugeot Expert ve Traveller, Citroen Jumpy ve Citroen SpaceTourer modellerinin kaporta parçaları, 2020 yılından itibaren Coşkunöz’ün Alabuga’daki tesisinden gidecek. Bu anlaşmayla, PSA’nın halen Rusya’daki fabrikasında yüzde 40 civarlarında bulunan “yerlilik” oranı, daha da yükselmiş olacak. PSA, Rus hükümetiyle yeni bir yatırım kontratı imzalamış ve Kaluga’da üretilen model sayısının artırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Coşkunöz’ün sağlayacağı kaporta parçalarının yanı sıra PSA, motor ve vites kutusu gibi parçaları da Rusya Federasyonu sınırları içinde üretip kullanmayı planlıyor.

Yüzde 70’i PSA Peugeot Citroen, yüzde 30’u ise Mitsubishi Motors Corporation’a ait olan PSMA Rus, 2011 yılından bu yana üretim yapıyor. Söz konusu tesiste Peugeot 408, CitroC4 Sedan, CitroJumpy ve Peugeot Expert’in yanı sıra, CitroSpaceTourer ve Peugeot Traveller modellerinin montajları yapılıyor.

İKİNCİ ELDE TOPARLANMA SÜRECİ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ÖTV indirimlerinin ikinci el pazarındaki olumsuz yansımasının yavaş yavaş değişmeye başladığını belirterek, “Şu anda perakende satışlara baktığımızda da sıfır otomobil fiyatlarının nispeten yüksek kalması nedeniyle, tüketicilerin ikinci el araçlara daha çok rağbet gösterdikleri görülüyor” dedi. Bu noktada tüketicilerin güvene çok önem verdiğini belirten Ak, “Son dönemde değişen ikinci el taşıtların ticaretine yönelik yönetmelik gereğince artık araç ekspertizleri ve garanti konusu da bunu destekler hale geldi. Aracın ekspertizi, kilometresi ve araç geçmişleri, 2. el araç sektörünün gelişimi açısından çok önemli” diye konuştu.

Ocak ayında 458 bin 80 adet olan 2. el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, her ay artarak mayısta 643 bin 643 adede ulaştığını vurgulayan Ak, “İlk 6 ayda ise ikinci el toplam satışları 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç pazarında yıl sonunda yüzde 60’lara varan daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz” dedi.





Turkcell’den ‘acil çağrı’ hamlesi

Yeni nesil otomobillerin kaza anında hayat kurtarabilmek için otomatik olarak acil çağrı merkezlerini arayabilmesi (e-Call teknolojisi) hizmeti Türkiye’de de zorunlu hale gelirken, Turkcell, bu hizmetin altyapısı konusunda harekete geçti. Yeni nesil araçlar, kaza anında hayat kurtarabilmek ve kazazedelere en hızlı şekilde ulaşabilmek için “e-Call” adı verilen, otomatik olarak Turkcell üzerinden acil çağrı merkezlerini arayabilecek ve geri aranabilecek teknolojiyle donatılacak.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Yeni nesil araçların geliştirilmesi ve insan hayatını kurtaran teknolojilerin vatandaşlarla buluşturulması büyük önem arz ediyor. Türkiye’de bir yerli işletmeci tarafından ilk kez sunulacak e-Call çözümü olma özelliği taşıyan projenin, iletişim teknolojileri misyonunu üstleneceğiz” dedi. Turkcell’in operatör profili, e-Call ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan modüllerde kullanılacak ve bu cihazlar araçlara yurt dışında monte edilecek. Bu sayede dünyada ilk kez bir Türk işletmecinin SIM özellikleri yurt dışında üretilen araçlarda kullanılacak.

Araçların SIM teknolojileri ile elektronik haberleşme şebekesine bağlı hale gelmesi, trafik kazalarına müdahalede çığır açacak. e-Call sistemleriyle kaza anında araçların içinde yer alan bilgisayar sistemleri, kazaya dair detaylı verileri toplayacak. Toplanan veriler araç içindeki telematik kontrol birimi (TCU) üzerinden, GSM şebekesi vasıtasıyla 112 Acil Çağrı servisine iletilecek. Eş zamanlı olarak araç 112 çağrı merkezine sesli çağrı da başlatabilecek. Bu çağrı, araç içindekilerin müdahalesine gerek kalmadan otomatik başlatılacak. Kazazedeler, eğer bilinçleri açıksa bu çağrı üzerinden durumlarına dair bilgileri “112” personeline iletebilecek.