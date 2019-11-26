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26.11.2019 - 16:38 | | DHA

Psikolog eşliğinde anlattı! İğrenç olayda flaş gelişme...

Bilecik'te 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan evli ve 2 çocuk babası sanık, ilk duruşmada 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Psikolog eşliğinde anlattı! İğrenç olayda flaş gelişme...

Olay, 26 Ağustos 2019 günü Bilecik'e bağlı Necmiye köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki A.A.'yı arabasına alıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Süleyman Erdem kızın ailesinin şikâyeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı. Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet üzerine gözaltına alınan Erdem, Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erdem hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla dava açıldı. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman Erdem 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

İKİ KEZ CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

A.A. ifadesinde Süleyman Erdem'in kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.

Öte yandan, Süleyman Erdem'in daha önce tecavüz suçundan ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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