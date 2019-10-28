PTT bugün hizmet veriyor mu? PTT 29 Ekim'de açık olacak mı?

Posta Telgraf Teşkilatı çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Birçok işlemin kolaylıkla halledilebildiği PTT iş yerlerinde fatura ödeme yurt içi ve yurt dışı para gönderme HGS kart ve etiket satışı gibi birçok işlem kolaylıkla hallediliebiliyor. Bunun yanı sıra kargoo hizmeti de veren PTT şubeleri tek bir kurum üzerinden birçok işlemin halledilebiliyor olması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça kullanılıyor.

PTT'nin resmi izin günlerinde çalışma saatleri de sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki PTT şubeleri 28-29 Ekim tarihlerinde açık mı?

PTT 28-29 EKİM TARİHLERİNDE AÇIK MI?

PTT iş yerleri bugün öğle saatine kadar hizmet verdi. 29 Ekim (yarın) ise tüm gün kapalı olacak. PTT iş yerleri Çarşamba gününden itibaren normal işleyişine devam edecek

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri normal günlerde Türkiye'nin her yerinde 08:30'da açılır ve 12:30'a kadar hizmet verir. Verilen 1 saatlik yemek molasının ardından 13:30'da hizmet vermeye başlayan PTT şubeleri 17:30'da kapanır.