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14.11.2019 - 16:59 |

PTT çalışma saatleri... PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Binlerce insan her gün PTT'ye gidip işlemlerini hallediyor. Bu nedenle PTT'de işlem yapmak isteyen vatandaşlar için çalışma saatleri bir hayli önem arz ediyor. İşte PTT çalışma saatleri...

PTT çalışma saatleri... PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

 

Her gün binlerce insan PTT'den çeşitli işlemlerde bulunuyor. PTT çalışma saatleri günlük olarak araştırılan konuların başında gelirken vatandaşlar "PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu soruluyor.

PTT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 08.30'da açılıp 12.30'da öğle arası vermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arası sonrası şubeler saat 13.30'dan 17.30'a kadar açıktır.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. 

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