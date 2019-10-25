PTT kaçta kapanıyor? Kaçta açılıyor? PTT çalışma saatleri...

PTT çalışma saatleri günlük olarak araştırılan konuların başında geliyor. Bir şeyler göndermek veya almak için her gün binlerce işlem yapılıyor. Vatandaşlar da bu nedenle açılış ve kapanış saatini araştırıyor. İşte detaylar...

PTT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 08.30'da açılıp 12.30'da öğle arası vermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arası sonrası şubeler saat 13.30'dan 17.30'a kadar açıktır.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.