25.10.2019 - 12:27 |
PTT kaçta kapanıyor? Kaçta açılıyor? PTT çalışma saatleri...
Her gün binlerce insan PTT'den çeşitli işlemlerde bulunuyor. Kimi para çekiyor kimi bir şeyler gönderiyor. Bu nedenle de PTT'nin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte PTT çalışma saatleri...
PTT çalışma saatleri günlük olarak araştırılan konuların başında geliyor. Bir şeyler göndermek veya almak için her gün binlerce işlem yapılıyor. Vatandaşlar da bu nedenle açılış ve kapanış saatini araştırıyor. İşte detaylar...
PTT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?
PTT şubeleri sabah 08.30'da açılıp 12.30'da öğle arası vermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arası sonrası şubeler saat 13.30'dan 17.30'a kadar açıktır.
PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.