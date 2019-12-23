PTT Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN NUMARASI KAÇ?

PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

PTT KARGOM NEREDE?

PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

PTT KARGO SAAT KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

PTT kargo dağıtım saatleri ile kargo çalışma saatleri aynı olarak düzenlenmektedir. Bu doğrultuda PTT kargo öğle yemeği arası vermeyen şubeler 08.30 ila 17.00 saatleri arasında dağıtım yaparken öğle yemeği molası veren PTT kargo şubeleri 08.30 ile 16.30 saatleri arasında kargo dağıtımı yapıyor.

PTT KARGOYU KAÇA KADAR ALIYOR?

PTT kargo iş günlerinde sabah 08.30’da mesaiye başlayarak akşam 17.00’a kadar mesaisine devam etmektedir. Dolayısıyla da PTT kargo akşam 17.00’a yani mesai bitimine kadar kargo almaktadır.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta içi mesai günlerinde 08.30 ila 17.00 saatleri arasında çalışan PTT şubeleri, cumartesi günü sadece öğlen 13.30’a kadar çalışmaktadır. Pazar günleri tatildir.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEREDE?

PTT Genel Müdürlük, Ankara ilinin Ulus ilçesinde bulunmaktadır.

PTT ZİMMET NEDİR?

Zimmet edildi ya da kuryeye zimmetlendi tabirleri gelen postanın alıcıya güvenle ulaşabilmesi için dağıtıcıya verilmiş ve teslim edilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Size “Kargonuz kuryeye zimmetlendi” mesajı gelmiş ise bu mesaj kargonuzun gün içerisinde tarafınıza teslim edileceği anlamına gelir.